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Минтранс России планирует узаконить овербукинг с учетом мировой практики

Минтранс России планирует узаконить овербукинг с учетом мировой практики

В России планируют внести изменения в Воздушный кодекс и узаконить овербукинг на авиарейсах для защиты прав пассажиров.

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