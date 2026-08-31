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Царьград

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Антон Козлов выиграл Российскую Дрифт Серию под дождем

Антон Козлов выиграл Российскую Дрифт Серию под дождем

Антон Козлов из команды Carville Racing стал чемпионом Российской Дрифт Серии. На финальном этапе в Подмосковье, несмотря на ливень, он победил Аркадия Цареградцева.

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