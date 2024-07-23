Хоккеист Овечкин назвал тупостью покушение на Трампа

Российский хоккеист Александр Овечкин, являющийся капитаном американского ХК «Вашингтон Кэпиталз» прокомментировал в беседе с блогером Амираном Сардаровым покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, с которым ему доводилось встречаться.