Андрей Коваленко принял участие в заседании рабочей группы «Эффективность процедур по подключению энергоресурсов», под руководством заместителя председателя Правительства Сахалинской области Антона Зайцева.
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