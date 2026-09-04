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Газета.ру

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В Кировской области девушка-подросток жестоко избила школьницу из-за юноши

В Кировской области девушка-подросток жестоко избила школьницу из-за юноши

В Кировской области школьницу жестоко избили и с двух ног ударили головой о кирпичную стену из-за юноши.

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