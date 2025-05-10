Секреты археологии: 5 удивительных и страшных находок, которые потрясли мир Ирина ВальковаАрхеология — это не только наука, но и захватывающее путешествие в прошлое, которое приносит не только радость открытий, но и порой ужасающие откровения, вызывающие вопросы о древних цивилизациях и их тайнах.