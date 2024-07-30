FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 780 подписчиков

Желая снять статус иноагента Максим Галкин* дошел до Верховного суда

Желая снять статус иноагента Максим Галкин* дошел до Верховного суда

Максим Галкин обжаловал в Верховном суде отказ в исключении его из реестра иноагентов Известный российский шоумен и телеведущий Максим Галкин*, продолжает свою юридическую борьбу за исключение своего имени из реестра иностранных агентов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх