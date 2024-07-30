Желая снять статус иноагента Максим Галкин* дошел до Верховного суда

Максим Галкин обжаловал в Верховном суде отказ в исключении его из реестра иноагентов Известный российский шоумен и телеведущий Максим Галкин*, продолжает свою юридическую борьбу за исключение своего имени из реестра иностранных агентов.
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