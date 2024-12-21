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Трамп назначил телепродюсера Барнетта на пост спецпосланника в Великобритании

Трамп назначил телепродюсера Барнетта на пост спецпосланника в Великобритании

Новым специальным посланником США в Великобритании назначен телевизионный продюсер Марк Барнетт. Об этом 21 декабря сообщил избранный американский президент Дональд Трамп на своей странице в Truth Social.

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