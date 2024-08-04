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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер швейцарской триатлонистки Деррон был осужден за сексуальные преступления в отношении подростка. МОК заявил, что он уже покинул Олимпиаду

На Олимпиаде-2024 в Париже Жюли Деррон завоевала серебро в индивидуальном турнире. Ее тренер Брент Саттон в конце 1980-х годов получил два года тюрьмы за сексуальные преступления в отношении подростка.

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