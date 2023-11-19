Business Insider указал на особую угрозу для ВСУ: Мощные удары без прямого контакта

БПЛА "Ланцет" становятся всё большей угрозой для ВСУ на поле боя, пишет издание Business Insider.По словам иностранных журналистов, русские беспилотники "Ланцет" становятся всё большей угрозой для ВСУ на поле боя, причём их дальность и мощность постоянно совершенствуются.