Никогда не прощайте измену

5МИНУТКАДети и семьяНикогда не прощайте измену В браке 17 лет, и думаю, что на этом надо ставить точку. Сама сглупила 10 лет назад, простить себя за это не могу.Вернуться к статье3НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьAMAndrew MatseevskyАх, ах, ах. Как все это скучно. "если жена изменила вам, радуйтесь, что она изменила вам, а не отечеству".Vera DobryaginaПоздно прозрение пришло, а разойтись всё же надо. Он - к одноклассницам, вы - в новую жизнь. Интересно же)))Лариса ФомичеваМожно ответить классической фразой: прощайте своих врагов,но не забывайте их имён.Комментировать
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