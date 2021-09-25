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Никогда не прощайте измену

Никогда не прощайте измену

В браке 17 лет, и думаю, что на этом надо ставить точку. Сама сглупила 10 лет назад, простить себя за это не могу.

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Andrew Matseevsky
Ах, ах, ах. Как все это скучно. "если жена изменила вам, радуйтесь, что она изменила вам, а не отечеству".
Vera Dobryagina
Поздно прозрение пришло, а разойтись всё же надо. Он - к одноклассницам, вы - в новую жизнь. Интересно же)))
Лариса Фомичева
Можно ответить классической фразой: прощайте своих врагов,но не забывайте их имён.

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