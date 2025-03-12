Новые катамараны на Байкале запустят на год раньше, сообщают местные СМИ. Два новых скоростных катамарана «Сарма» и «Селенга», выход которых на озеро Байкал ожидался только в 2026 году, приступят к работе уже нынешним летом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)