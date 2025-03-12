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Новые катамараны на Байкале запустят на год раньше

Новые катамараны на Байкале запустят на год раньше

Новые катамараны на Байкале запустят на год раньше, сообщают местные СМИ. Два новых скоростных катамарана «Сарма» и «Селенга», выход которых на озеро Байкал ожидался только в 2026 году, приступят к работе уже нынешним летом.

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