«Простые человеческие радости»: Минниханов сыграл на игровом автомате в IT-парке

Раис Татарстана Рустам Минниханов во время визита с гостями в IT-парк сыграл на игровом автомате. Об этом сообщила в своем Телеграм-канале руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова, сопроводив пост видео.
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