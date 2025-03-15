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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Семак не думает, что судьба чемпионства определится в матче «Зенита» со «Спартаком»: «Это игра команд, которые идут вверху. Это не определяющий матч ни для кого из сторон»

«Зенит» встретится с красно-белыми в 21-м туре Мир РПЛ. Матч пройдет в Москве 16 марта.  – Встреча со «Спартаком» – это матч за чемпионство? – Вы немножко не так формулируете.

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