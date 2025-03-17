Симоньян ответила цитатой Пушкина на идею ЕС ввести миротворцев на Украину

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян процитировала строки из стихотворения великого русского поэта Александра Пушкина в ответ на планы некоторых лидеров стран ЕС отправить миротворцев на Украину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии