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Аргументы и Факты

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Симоньян ответила цитатой Пушкина на идею ЕС ввести миротворцев на Украину

Симоньян ответила цитатой Пушкина на идею ЕС ввести миротворцев на Украину

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян процитировала строки из стихотворения великого русского поэта Александра Пушкина в ответ на планы некоторых лидеров стран ЕС отправить миротворцев на Украину.

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Комментарии
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Eduard
И в ООН чаще говорить надо,что мир не колония их слушаться.Австралия бывшая(и нынешняя колония Англии).Видно им это нравится,вот и идут на поводу у хозяев!
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20 час.
Eduard
Их в двери гонят,а они в окно лезут!
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20 час.
Eduard
Я России предлогаю так же нагло высадить &quot;миротворцев&quot; в Лондоне,Берлине и Париже!
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20 час.
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