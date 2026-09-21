Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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21 сентября

21 сентября

21  сентября  это:День   рождения  России. Если  по-хорошему,  то день России  надо праздновать 21  сентября, ибо именн о 21   сентября 862 года   Рюрик    пришёл править к славянам  и  заложил город Ладогу.

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