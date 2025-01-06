Вэнс не ответил, собирается ли Трамп провести разговор с Путиным

Избранный вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс не дал четкого ответа на вопрос о намерениях избранного президента Дональда Трампа касательно телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, 6 января сообщает корреспондент ТАСС.
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