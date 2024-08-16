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Царьград

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РЖД – потерпевшая сторона. Новый поворот в деле о серии терактов на железной дороге

РЖД – потерпевшая сторона. Новый поворот в деле о серии терактов на железной дороге

РЖД признаны потерпевшей стороной в деле террориста Сидики.Уголовное дело в отношении русско-итальянского гражданина Руслана Сидики продолжает расследоваться.

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