В Москве раскрыли схему с займами, из-за которой более 100 человек лишились квартир

###abc-test="news_mfo_inc021_page_core"###В Москве раскрыли группу мошенников, которые с помощью различных схем с займами под залог недвижимости отобрали у граждан более 100 квартир, передает РИА «Новости».
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