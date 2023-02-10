В Салехарде масло и молоко местного производителя удостоены золотого знака качества

Продукты салехардской компании «ВАА-Агро» высоко оценили на всероссийском уровне. Ее традиционное сладко-сливочное масло и молоко пастеризованное с жирностью 3,5—4% получили золотые знаки на 48-м конкурсе «Всероссийская Марка (III тысячелетие).