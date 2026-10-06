Во Владимирской области создадут ситуационный центр за 88,6 млн рублей

Министерство имущественных и земельных отношений Владимирской области объявило закупку на создание информационно-аналитического комплекса, который объединит серверное оборудование, зал для совещаний и рабочую зону в кабинете губернатора.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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