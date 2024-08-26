США задержали гражданина Венгрии по подозрению в закупке электроники для РФ

Власти США задержали гражданина Венгрии Бенсе Хорвата за нарушение американского экспортного законодательства, он обвиняется в закупке в Соединенных Штатах американских радиостанций военного образца для якобы их последующей переправки в Россию.
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