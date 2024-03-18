Маск предупредил Зеленского о мрачных последствиях отказа от диалога с Россией

Киев рискует потерять огромное количество людей и территорий, которые пока что остаются под его контролем, если не одумается и не сядет за стол переговоров с Москвой, считает американский предприниматель и миллиардер Илон Маск.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии