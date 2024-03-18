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Маск предупредил Зеленского о мрачных последствиях отказа от диалога с Россией

Маск предупредил Зеленского о мрачных последствиях отказа от диалога с Россией

Киев рискует потерять огромное количество людей и территорий, которые пока что остаются под его контролем, если не одумается и не сядет за стол переговоров с Москвой, считает американский предприниматель и миллиардер Илон Маск.

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