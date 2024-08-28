РБК: Минэкономики предложило увеличить число поводов для проверок самозанятых

Минэкономики РФ предложило расширить перечень оснований для выездных проверок в случае перевода сотрудников в самозанятые, которое может свидетельствовать о применении "серой" схемы выплаты заработной платы.
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