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РБК: Минэкономики предложило увеличить число поводов для проверок самозанятых

РБК: Минэкономики предложило увеличить число поводов для проверок самозанятых

Минэкономики РФ предложило расширить перечень оснований для выездных проверок в случае перевода сотрудников в самозанятые, которое может свидетельствовать о применении "серой" схемы выплаты заработной платы.

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