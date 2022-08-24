Позитив для оптимистов

3 227 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Аркадий Цыганов
    НАТО бессильно против крупных игроков. Начинаются внутренние разборки. Первой порвут Польшу.Эксперт указал на...
  • Teodor
    От украины остался только "жовто-блакитный" осадок.Современная Украи...
  • ludmila Cernega
    Развлекаются.......!  думают, что до блокадного Ленинграда не дойдет.🙃В ЕС новые рекорд...

В Совфеде пообещали не допустить воровства российского газа Украиной

В Совфеде пообещали не допустить воровства российского газа Украиной

Текст: Антон Никитин Россия не позволит Украине воровать свой газ, Москва сможет отстоять не только свой суверенитет и интересы своих граждан, но и свои национальные богатства, заявил глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх