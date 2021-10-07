Врачи назвали напиток, который поможет при артрите

Врачи рассказали, какой напиток может при артрите облегчить некоторые неприятные симптомы.По словам медиков, потребление продуктов, известных своими противовоспалительными свойствами или содержащих антиоксиданты, может помочь уменьшить воспаление.
Врачи рассказали, какой напиток может при артрите облегчить некоторые неприятные симптомы.По словам медиков, потребление продуктов, известных своими противовоспалительными свойствами или содержащих антиоксиданты, может помочь уменьшить воспаление.
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