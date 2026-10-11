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Троих похищенных мужчин нашли мертвыми на проселочной дороге

Троих похищенных мужчин нашли мертвыми на проселочной дороге

РЕН ТВ В эквадорском кантоне Мокаче в провинции Лос-Риос обнаружили тела трех мужчин. Об этом 10 октября сообщило издание El Diario.

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