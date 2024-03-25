Святая правда против дьявольски изощрённой лжи 7 марта 2024 года чешское Radio Universum опубликовало интервью с генералом Петром Пелзом под заголовком «Запад публично говорит о том, что нужно ослабить, уничтожить Россию, а.
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