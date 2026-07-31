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Всё о женщинах

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Зоопсихолог Капустина рассказала, сколько времени кошки и собаки могут оставаться одни

Зоопсихолог Капустина рассказала, сколько времени кошки и собаки могут оставаться одни

Рабочий день владельца может стать серьезным испытанием для нервной системы домашнего животного. Зоопсихолог и приглашенный эксперт бренда Triol Светлана Капустина объяснила, сколько времени кошки и собаки способны проводить в одиночестве без вреда для психики, и как помочь им пережить разлуку.

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