Зоопсихолог Капустина рассказала, сколько времени кошки и собаки могут оставаться одни

Рабочий день владельца может стать серьезным испытанием для нервной системы домашнего животного. Зоопсихолог и приглашенный эксперт бренда Triol Светлана Капустина объяснила, сколько времени кошки и собаки способны проводить в одиночестве без вреда для психики, и как помочь им пережить разлуку.