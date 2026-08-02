Как «Рассвет» перекроет небо Украины и заглянет в США

Скоро Россия сможет обеспечить устойчивое (непрерывное) спутниковое покрытие над Украиной. Действующая на орбите группировка российских космических аппаратов уже гарантирует минимум два стабильных «окна связи» в сутки над украинской территорией, продолжительностью более часа каждое.