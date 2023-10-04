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Юго-Восточный Курьер

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Собянин рассказал об интересных проектах благоустройства на востоке Москвы

Собянин рассказал об интересных проектах благоустройства на востоке Москвы

Реализовано несколько крупных проектов Мэр Москвы Сергей Собянин представил в блоге на своем персональном сайте десять проектов благоустройства в Восточном округе Москвы, включая реконструкцию двух пешеходных мостов через реку Рудневку в Косино-Ухтомском районе, установку нового арт-объекта на центральной улице Новокосино и создание «Аллеи памяти» на улице Вольная в районе Соколиная Гора.

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