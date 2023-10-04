Собянин рассказал об интересных проектах благоустройства на востоке Москвы

Реализовано несколько крупных проектов Мэр Москвы Сергей Собянин представил в блоге на своем персональном сайте десять проектов благоустройства в Восточном округе Москвы, включая реконструкцию двух пешеходных мостов через реку Рудневку в Косино-Ухтомском районе, установку нового арт-объекта на центральной улице Новокосино и создание «Аллеи памяти» на улице Вольная в районе Соколиная Гора.