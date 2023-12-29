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Генри Сехудо: «Рахмонов находится в одном-двух боях от поединка за титул»

Генри Сехудо в своем обзоре лучших сабмишенов 2023 года включил в топ-5 бой Шавката Рахмонова с Джеффом Нилом.

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