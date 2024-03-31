Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 305 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Бирюков
    Я полагаю, что это, как говорил беспалый "алкач" - россияне.Полмиллиона русск...
  • Валерий Бирюков
    Интересно, когда у него рожа треснет? Остальное не интересует.Быков* зашёлся в ...
  • Валерий Бирюков
    Предлагаю увеличить численность армии Армении за счёт высылки всех армян из России не родину.Русские на границ...

На соревнованиях погиб известный спортсмен из Петербурга Роман Богрец

На соревнованиях погиб известный спортсмен из Петербурга Роман Богрец

На соревнованиях по роллер-спорту погиб известный спортсмен из Петербурга Роман Богрец. Известный спортсмен и инструктор-роллер 36-летний Роман Богрец из Санкт-Петербурга погиб во время участия в Кубке Федерации роллер спорта России в спортклубе "Жесть".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх