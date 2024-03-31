На соревнованиях погиб известный спортсмен из Петербурга Роман Богрец

На соревнованиях по роллер-спорту погиб известный спортсмен из Петербурга Роман Богрец. Известный спортсмен и инструктор-роллер 36-летний Роман Богрец из Санкт-Петербурга погиб во время участия в Кубке Федерации роллер спорта России в спортклубе "Жесть".
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