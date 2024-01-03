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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сафиуллин в Брисбене ушел со счета 2:5, 0:40

Роман Сафиуллин обыграл Алексея Попырина во втором круге в Брисбене – 6:7(9), 6:4, 7:6(3). На первом тай-брейке Сафиуллин упустил четыре сетбола.

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