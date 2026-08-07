«Сохраняйте спокойствие»: после жалоб омичей в Нефтяниках решили проверить работу сирен. Их включат в среду, 12 августа.
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«Сохраняйте спокойствие»: после жалоб омичей в Нефтяниках решили проверить работу сирен. Их включат в среду, 12 августа.
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