«Золотой клад»: куда исчезли сокровища атамана Махно

Нестор Махно считается одной из самых неординарных фигур русской истории. Что уж говорить о богатствах атамана, которые тот якобы спрятал в нескольких местах! А прятать было что: взять хотя бы 124 килограмма золота, которые атаман «конфисковал» у своего «коллеги» Григорьева.