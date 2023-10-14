Как алкоголь влияет на психическое здоровье

Регулярное употребление алкоголя может привести к развитию психических и неврологических нарушений. Главный внештатный специалист комитета здравоохранения региона, психиатр-нарколог Лариса Бубнова подробно рассказала об опасности спиртных напитков для психического здоровья.
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