В Петербурге здание бывшей кондитерской фабрики станет жильем

Объект реконструировали В Петербурге Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры совершил приемку здания бывшей кондитерской фабрики на Большом Сампсониевском проспекте, 77/7, которое застройщик реконструировал под жилье.
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