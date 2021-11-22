ЭНЕРГИЯ ДНЯ 23 ноября 2021 года

Энергетический прогноз на двадцать третье ноября две тысячи двадцать первого года. Числовой вибрационный код 1249 =В понимании, называемом «Бог», ничто не является злом.
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