ЭНЕРГИЯ ДНЯ 23 ноября 2021 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 23 ноября 2021 года

Энергетический прогноз на двадцать третье ноября две тысячи двадцать первого года. Числовой вибрационный код 1249 =В понимании, называемом «Бог», ничто не является злом.

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