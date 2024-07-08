"Нужно уйти". Ключевые демократы Конгресса США высказались о Байдене

Ведущие демократы Палаты представителей в частном порядке говорят, что Байден должен выйти из предвыборной гонки Поддержка президента Байдена среди ключевых демократов на Капитолийском холме стала рушиться в воскресенье, когда полдюжины высокопоставленных членов Палаты представителей в частном порядке заявили, что ему следует выйти из президентской гонки — на фоне растущих опасений по поводу его возраста и способности победить.