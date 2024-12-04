Американские ВМС намерены защитить Тайвань от возможного китайского вторжения

Военно-морские силы США планируют к 2027 году нарастить возможности по сдерживанию Китая. Об этом заявила во вторник начальник штаба ВМС адмирал Лиза Франкетти, выступая в вашингтонском Центре имени Стимсона.
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