Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • Анна Зареченская
    Может он и прав: бандеровцев в России полно.Вынь да положь!
  • Владимир Алтайцев
    фуета  как5ая-то  с  большим  обилием  цитат из ЦИПСО.Для  чего автор пиарит  бандеровцев?Вынь да положь!
  • Natalia Kара
    О чем речь ????Вынь да положь!

"МВД развалили в пух и прах": Не поменяем министра, будет только хуже

"МВД развалили в пух и прах": Не поменяем министра, будет только хуже

Царьград уверен Пашкин ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА В России массово увольняются полицейские. Сейчас в ведомстве не хватает 20% сотрудников, сообщил генерал-майор Владимир Ворожцов.

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Комментарии
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Александр Конкин
Второй момент, касающийся того, почему из органов уходят, - полная бесправность полицейских. По словам эксперта, на них напишет кто-нибудь заявление, и сотрудника могут посадить: - это откровенное вранье! За &quot;честь&quot; загаженного мундира они зубами держатся! Хрен что там добьешься!
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12 час.
Владимир Елкин
Не хотите кормить свою полицию - будете кормить криминал! Именно это сейчас и происходит, т.к. даже необразованный мигрант пытается  (и получает!) около 150 т.р.! Полиции нужно срочно решать вопрос с повышением денежного довольствия низовых и средних звеньев! Но Силуанову лучше перечислить 10 млрд.р. на содержание антироссийского ельцин-центра, хотя эти деньги бы не помешали в смете МВД! Колокольцев прекрасно справлялся с московским регионом, но вся Россия оказалась ему не по силам! Тут нужен зубастый министр, как при Сталине!
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10 час.
Александр Самарин
Ситуацию надо рассматривать шире и глубже. Многое у нас делается то что надо нашим врагам, им нужен хаос из нутри для использования в своих интересах, другим путем нас не победить
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2 час.

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