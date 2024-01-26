Черные ящики сбитого ВСУ Ил-76 доставили на расшифровку в военную лабораторию

Бортовые самописцы транспортного самолета Минобороны России Ил-76 пригодны для расшифровки.Черные ящики самолета Ил-76, сбитого ракетами с территории Украины над Белгородской областью поступили в военную спецлабораторию для проведения экспертизы и расшифровки.
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