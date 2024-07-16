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Яна Поплавская давеча накатила базы:

Яна Поплавская давеча накатила базы:

"Невозможно оставаться безучастным, когда на улицах крупнейшей столицы мира - в Москве - мигранты каждый день кого-то убивают, насилуют, грабят.

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Комментарии
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Роберт Жуков
Метафизическое объяснение процесса в обществе киборгов- управляемых биороботов, чтобы им пришел гробик!!) Киборг наоборот! Как сказали ка66алисты, которые появились, сразу после распятия Иисуса, бесы в конце времен сами исправят мир! АВ- код буквенной части маТрицы. Аллах, кому молятся мусульмане, распросТРанились, даже на севера, Вельзевул- повелитель мух, которых мы прихлопываем массово!)) Всё идет по плану.)
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4 час.
ИП
Игорь Петров
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4 час.
виктор матвеев
Российская власть, через миграционную политику сознательно совершила государственное преступление перед российским народом и беда в том что она не несет за это ни какой ответсственности.
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2 час.

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