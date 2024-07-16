Яна Поплавская давеча накатила базы:

Роберт Жуков

Метафизическое объяснение процесса в обществе киборгов- управляемых биороботов, чтобы им пришел гробик!!) Киборг наоборот! Как сказали ка66алисты, которые появились, сразу после распятия Иисуса, бесы в конце времен сами исправят мир! АВ- код буквенной части маТрицы. Аллах, кому молятся мусульмане, распросТРанились, даже на севера, Вельзевул- повелитель мух, которых мы прихлопываем массово!)) Всё идет по плану.)