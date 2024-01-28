Держал ли иранский шах гарем с усами: Миф и правда о популярных фотографиях. Фотографии странных полных и усатых женщин в восточных головных уборах и коротких пышных юбочках дважды всколыхнули русскоязычный интернет.
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