Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

В Саратове с выпускницы медвуза взыскали 700 тысяч за отказ от обязательной отработки

В Саратове с выпускницы медвуза взыскали 700 тысяч за отказ от обязательной отработки

Девушка после обучения решила, что в Москве работать более выгодно Суд оштрафовал бывшую студентку медицинского вуза, которая проигнорировала обязательства по целевому договору и трудоустроилась в Москве, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Саратова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии