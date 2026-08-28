В Саратове с выпускницы медвуза взыскали 700 тысяч за отказ от обязательной отработки

Девушка после обучения решила, что в Москве работать более выгодно Суд оштрафовал бывшую студентку медицинского вуза, которая проигнорировала обязательства по целевому договору и трудоустроилась в Москве, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Саратова.
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