В Саратове с выпускницы медвуза взыскали 700 тысяч за отказ от обязательной отработки

Девушка после обучения решила, что в Москве работать более выгодно Суд оштрафовал бывшую студентку медицинского вуза, которая проигнорировала обязательства по целевому договору и трудоустроилась в Москве, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Саратова.