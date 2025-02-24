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Путин предлагает компромисс для урегулирования конфликта на Украине

Путин предлагает компромисс для урегулирования конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин представил идеи по урегулированию конфликта на Украине. Заместитель главы МИД Сергей Рябков подчеркнул важность баланса интересов в переговорах и необходимость долгосрочного решения для предотвращения эскалации.

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