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Царьград

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Айза рассказала, почему её сын Сэм выбрал учебу в США

Айза рассказала, почему её сын Сэм выбрал учебу в США

Сэм, сын Айзы и Гуфа, выбрал обучение в американском университете. Певица отметила, что он не владеет русским языком, и решил стать ученым ради пользы обществу.

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