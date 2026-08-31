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МОСИНФОРМ

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Трехсекционный дом по программе реновации построили в районе Выхино-Жулебино

Трехсекционный дом по программе реновации построили в районе Выхино-Жулебино

В районе Выхино-Жулебино завершилось строительство дома по программе реновации. В новостройке 408 квартир общей площадью почти 26 тысяч квадратных метров.

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