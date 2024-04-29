Toyota 4Runner, Highlander и RAV4 — в числе лучших. В США назвали самые надежные кроссоверы и внедорожники Toyota

Ресурс HotCars назвал самые надежные автомобили Toyota из числа новых — моделей 2024 года выпуска. Большинство из них вышли в 2023 году или раньше, так что по ним есть статистика качества и надежности от аналитиков J.
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